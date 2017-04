"Un obraznic, n-a jucat nimic, a dormit pe teren!" Atac surprinzator al lui Becali: "Cine esti tu, mai, Alibec?"

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Gigi Becali a fost foarte deranjat de iesirea lui Alibec, aseara, dupa ce Laurentiu Reghecampf l-a scos de pe teren in minutul 61.

"Comportamentul asta este rezultatul managementului meu prost de la echipa. Asa e. El a vazut ca au fost niste probleme aici, eu le-am trecut cu vederea, si el crede ca la Steaua poti sa faci ce vrei."

"Cum sa dai cu picioarele in sticlele alea? Ce inseamna asta? Un obraznic, dupa ce ca n-a jucat nimic, ca a dormit pe teren, mai are si iesirile astea."

"L-am rasfatat, i-am dat si banderola, el a crezut ca, gata, e vreun mare mahar la Steaua. Nu e niciun mare mahar."

"O sa am o discutie cu el, o sa vorbesc si cu mama lui. Sa ii intre bine in cap ca nu l-am adus la Steaua sa fie titular si sa stea tot meciul pe teren. Nu scrie nicaieri in contract lucrul asta."

"I-am spus si cand l-am adus la Steaua ca nu il angajez titular", a spus Becali la Sport.ro.