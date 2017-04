Un nou control la CSA Steaua! Armata vrea sa-l DEA AFARA pe Talpan! Ce ii reproseaza Generalii

Florin Talpan este anchetat de sefii sai, dupa ce a atacat FRF de capul sau.

Ministerul Apararii Nationale a trimis un nou control la juristul CSA, dupa ce alta inspectie descoperise nereguli in urma cu o luna.

Omul care i-a declarat razboi lui Becali si a jurat sa readuca Steaua sub sigla Armatei poate fi demis, dupa ce Armata a descoperit mai multe nereguli in procedurile sale. Talpan este acuzat ca a incalcat proceduri si a trimis notificari catre FRF fara acordul lor, scrie ProSport.

Locotenent-colonelul somase federatia sa aplice neintârziat deciziile definitive ale instantelor, sa repuna CSA Steaua in drepturi conform sentintelor si daduse publicitatii, printre altele, acte care aratau ca toate deciziile luate de Burleanu intre 2014 si 2016 sunt nule deoarece presedintele FRF nu a fost, in intervalul respectiv, validat de instanta.

De asemenea, conform documentelor trimise presei de Talpan, nici in momentul de fata Comitetul Executiv al FRF nu este legal, deoarece nu este inregistrat la Tribunalul Bucuresti. in plus, nici FCSB, nici vechea societate a lui Gigi Becali, SC FC Steaua Bucuresti SA, nu sunt afiliate la FRF si, in consecinta, a dezvalui Talpan, ar fi activat ilegal in Liga 1, cu complicitatea conducatorilor federatiei.

Sursa citata mai scrie ca totul a pornit din momentul in care Talpan a atacat public FRF si pe Razvan Burleanu. Armata vrea sa-l inlocuiasca pe Talpan din functia de jurist al CSA Steaua, scrie ProSport.