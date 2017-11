Un miliardar cu origini romanesti a cumparat 15% din Atletico Madrid! Tatal sau s-a nascut in Galati

Derby-ul Madridului, Atletico - Real, se joaca sambata, de la 21:45

Miliardarul israelian Idan Ofer a cumparat un pachet de 15% din actiunile clubului Atletico Madrid, a anuntat astazi cotidianul AS, care citeaza publicatia israeliana Calcalist.

Idan Ofer, 62 de ani, este un om de afaceri stabilit in Londra, care isi are originile in Romania. Tatal sau, Sammy Ofer, pe numele sau adevarat Samuel Hersovici, s-a nascut in Galati, si a emigrat in Israel, la Haifa, in 1922.

In 2011, cu un an inainte de moartea sa, Sammy Ofer era considerat cel mai bogat cetatean israelian, in top 100 cei mai bogati oameni ai lumii.

Idan, unul dintre cei doi baieti ai galateanului Sammy, este pasionat de fotbal si a mai ajuns in prim planul publicatiilor de sport ale Europei in momentul in care a platit 600.000 de euro in schimbul unuia dintre cele patru Baloane de Aur cucerite de Cristiano Ronaldo.

Ronaldo a donat toti banii luati pe trofeu in scopuri caritabile.

Idan Ofer, noul actionar al clubului Atletico Madrid, are o avere estimata la 4,8 miliarde de dolari.