"MM l-a propus si am acceptat!" Becali a anuntat ca Steaua va avea DOI antrenori in locul lui Reghe

Gigi Becali a anuntat inlocuitorul lui Reghecampf pentru Sport.ro!

Nicolae Dica va fi noul antrenor al Stelei, dupa plecarea lui Reghe la arabi! Acesta inca nu are licenta PRO, astfel ca Steaua va aduce si un director tehnic. Sunt sanse mari insa ca Dica sa isi rezolve problemele cu licenta pana la toamna.

"MM l-a propus pe Dica si eu am acceptat. Dica e acum cu MM, incepe sa-si rezolve acum problemele cu licenta", a spus Becali pentru Sport.ro.

"Primul la care m-am gandit e Dica. Am vorbit cu el in mare. Ne-am intalnit. E de acord cu propunerea mea", mai a spus Becali.

"Reghecampf are oferta pe multi bani, mi-a zis ca vorbim maine", a mai spus Becali, care a confirmat informatia publicata la pranz de www.sport.ro. "Are o oferta de 2,6 milioane de euro care cu bonusuri ajunge la 4 milioane pe an. El vrea sa plece si sa ii dau un sfat.", a mai spus Becali.

Dica va fi noul antrenor al Stelei!

Acesta va continua cu staff-ul lui Reghe, conditie impusa de MM Stoica. "O luam de la capat. Daca Reghe isi va rezilia contractul cu Steaua, vom avea un alt staff. Indiferent de ce se va intampla, Marian Lupu, Ovidiu Kurti si Horea Codorean vor continua", a anuntat MM Stoica.

Becali il dorea si pe Sumudica, dar acesta nu a fost acceptat de suporteri si de MM. "Daca il acceptau suporterii, il aduceam pe Sumudica. Am inteles ca se duce la alt club", a spus Becali.

Dica a lucrat deja ca secundul lui Radoi la Steaua si a fost interimar cateva meciuri dupa demisia finului lui Becali, pana la revenirea lui Reghecampf.

Dica este elev la Scoala de Antrenori, iar pana in toamna va avea licenta Pro. Fostul secund al lui Radoi a declarat mereu ca este de partea lui Becali in conflictul cu MApN.

"Visez sa antrenez Steaua, sunt convins ca acea va veni candva", spunea Dica intr-un interviu.

54 de goluri in 124 de meciuri a marcat Dica intre 2004 si 2008 la Steaua.

Dica a mai jucat la Steaua 11 meciuri in 2011, cand a inscris 4 goluri.

CSM Arges Pitesti este singura echipa antrenata ca principal de Dica, in 2015.