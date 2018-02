ULTIMA ORA | Dinamo joaca meciul supravietuirii fara principalul om de gol! Nemec e OUT: cand revine dupa accidentarea din derby

Dinamo merge la Giurgiu pentru un meci de totul sau nimic. Dinamovistii au nevoie de victorie cu Astra pentru a se califica in play-off.



Vasile Miriuta si-a avertizat jucatorii ca ii asteapta un meci greu la Giurgiu. Chiar daca Astra este deja calificata in play-off, iar Edi Iordanescu a lasat de inteles ca isi va menaja o parte dintre jucatori, Miriuta nu se lasa pacalit de declaratiile adversarilor.

Dinamo nu se va putea baza la Giurgiu pe principalul atacant al echipei. Nemec s-a accidentat serios la derby-ul cu Steaua si va lipsi cel putin trei saptamani.

"Acum o luna si ceva am spus ca ce bine ar fi sa depindem de noi la ultimul joc. Asta s-a intamplat. Meci foarte greu, intalnim o echipa foarte, un antrenor foarte bun. Il apreciez si il respect pe Edi. Trebuie sa castigam acest joc. Il castigam si intram in play-off. Nu e simplu ca buna ziua, jucatorii de la Astra sunt profesionisti, isi doresc sa castige. Asta as face si eu daca as fi acolo. Suntem pregatiti din toate punctele de vedere.

Le-am spus baietilor sa nu-i adoarma aceste declaratii venite de la Astra. Nu ne adoarme nimeni. Sunt sigur ca isi doresc sa castige. Dinamo trebuie sa fie in play-off. Asta e primul obiectiv, chiar daca nu suna prea frumos. Asta e adevarul, trebuie sa fim realisti. Si daca bateam pe Steaua nu puteam sa mergem la Astra sa jucam la egal. Asta e cea mai mare prostie, sa gandesti asa ceva. Nu ma intereseaza cine va castiga la Iasi cu Viitorul.

Nemec, din pacate pe finalul meciului cu FCSB, a simtit o durere. Are o ruptura la femur, va lipsi vreo 2-3 saptamani minimum. Dar il avem pe Daniel (n.red. Daniel Popa), va demonstra si maine", a declarat Vasile Miriuta la conferinta de presa dinaintea meciului cu Astra.