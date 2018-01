Ultima ora: Becali a fost AZI la Craiova cu un avion privat! Ce a facut

Gigi Becali a mers pentru cateva ore la Craiova la bordul unui avion privat.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Patronul Stelei nu s-a dus in Oltenia pentru a negocia vreun transfer, ci pentru a da declaratii in fata instantei. Digisport anunta ca Becali a fost chemat cel mai probabil in calitate de martor la un proces care are legatura cu transferul lui Mihai Costea. Nu este prima infatisare a stelistului in acest proces.



Mihai Costea a ajuns la Steuaa in 2011, insa a avut prestatii modeste si a parasit definitiv clubul dupa 4 ani, liber de contract.