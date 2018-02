ULTIMA ORA | Anuntul lui Felgueiras despre venirea in Romania! Cand a vorbit portughezul ultima data cu Becali

Mario Felgueiras a fost dorit de CSU Craiova, dar spune ca Pacos de Ferreira a refuzat oferta de imprumut. El va ramane in Portugalia.

Pacos de Ferreira nu-l lasa pe Mario Felgueiras (31 de ani) la Craiova, sub forma de imprumut. Portarul a vorbit despre negocieri.

"Au fost niste discutii in ultimile zile, dar din pacate nu am ajuns la un acord, clubul meu nu m-a lasat sa plec. Mai raman cel putin pana in vara aici.



In ultimele luni situatia mea s-a schimbat putin, dar acum asa cum v-am spus, eu mai am trei ani de contract. Trebuie sa le arat respect pentru ca ei au crezut in mine cand nimeni nu a crezut si trebuie sa raman sa-mi ajut echipa, pentru ca trecem printr-o perioada mai delicata.

Mi-as dori sa vin la Craiova, dar vedem din vara ce se intampla. Vedem ce se intampla, dar pana la vara se pot intampla multe. Echipa mea nu mai putea sa mai faca transferuri si m-au rugat sa raman pentru ca mai aveau doar 2 portari", a declarat Mario Felgueiras la Telekom Sport.

Felgueiras spune ca a vorbit ultima data cu cineva de la Steaua in perioada in care juca la CFR Cluj. Recent, nu a fost cautat de nimeni de la formatia ros-albastra.

"De la FCSB nu a vorbit nimeni cu mine. A existat ceva cand am fost la CFR, dar de atunci nu am mai primit nimic", a mai spus lusitanul.