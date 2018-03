UEFA a anuntat cate echipe va avea Romania in cupele europene din sezonul viitor! Clasamentul coeficientilor

UEFA a prezentat clasamentul actualizat al coeficientilor.

Din sezonul 2018/19, Romania, ocupanta a locului 17 in clasamentul coeficientilor, va avea doar patru reprezentante in Europa, cu una mai putin decat a avut in ultimii ani.

Cu 24.350 puncte, Romania a inregistrat o cadere in topul coeficientilor, pierzand o echipa!

Romania va trimite o echipa in preliminariile UEFA Champions League, in timp ce locurile 2 si 3, precum si castigatoarea Cupei vor merge in Europa League.