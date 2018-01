Au ramas fara 26 de puncte intr-o zi! Un nume ISTORIC al Romaniei dispare din fotbal. Cutremur la club: "Nu mai continuam"

Dupa o prima parte a campionatului in care s-au chinuit sa supravietuiasca, jucatorii si oficialii sunt acum siguri ca nu mai pot face nimic pentru a salva clubul.

Olimpia Satu Mare a strans 23 de puncte in primele 21 de etape din B, dar acum e pe minus in clasament! A ajuns la -15 dupa ce in sedinta Comisiei de Disciplina si Etica a FRF a primit o sanctiune de 26 de puncte. Asta dupa ce in 2017, tot din cauza datoriilor, clubul mai pierduse 12 puncte.



Majoritatea jucatorilor care au rezistat conditiilor dure din tur isi cauta acum alte echipe, convinsi ca Olimpia nu va mai exista in noul an.

Olimpia Satu Mare anunta la inceputul sezonului ca se bate la promovare. Clubul infiintat in 1921 a jucat o finala de Cupa Romaniei in 1978 si are 7 ani petrecuti in Liga 1. "Nu mai continuam, nu mai avem cum. Situatia e tragica la Satu Mare", a spus surse din cadrul Olimpiei pentru www.sport.ro.