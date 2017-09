The Young and the Restless. Fantastica echipa U21 care se poate bate la titlu in Liga 1

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

Regula U21, care cere ca fiecare echipa din Liga 1 sa aiba permanent pe teren minimum un jucator eligibil pentru echipa nationala de tineret, a intrat in vigoare la inceputul sezonului 2016-2017. Desi reprezentantii LPF sau managerii si patronii unor cluburi i s-au opus agresiv inca de la inceput, legea a permis zecilor de tineri talentati sa debuteze in prima liga, unii dintre ei sa devina oameni de baza in formatiile lor, iar altii chiar sa aduca banii din transferuri fara de care echipele lor nu ar mai fi rezistat. Privita cu suspiciune, regula U21 a reusit sa incetineasca temporar importul masiv de fotbalisti straini mediocri, iar o echipa formata numai din acesti jucatori tineri probabil ca s-ar lupta cu sanse la castigarea titlului in Romania.



Echipa formata din jucatori U21

Relu Stoian (Juventus / 21 ani ) - Cristian Manea (Apollon Limassol>CFR Cluj / 20 ani), Ionut Nedelcearu (Dinamo / 21 ani), Vladimir Screciu (CSU Craiova / 17 ani), Vlad Olteanu (Dinamo>FC Voluntari / 21 ani) - Alexandru Cicaldau (Viitorul / 20 ani), Dragos Nedelcu (FCSB / 20 ani) - Valentin Costache (Dinamo / 19 ani), Olimpiu Morutan (FC Botosani / 18 ani), Florinel Coman (FCSB / 19 ani) - Dennis Man (FCSB)



Rezerve

Andrei Vlad (FCSB / 18 ani), Nicusor Fota (Chiajna / 20 ani), Andu Moisi (CSM Iasi / 21 ani), Tudor Baluta (Viitorul / 18 ani), Constantin Dima (Dinamo>Sepsi / 18 ani), Doru Dumitrescu (Viitorul / 19 ani), Florin Stefan (Juventus / 21 ani), Marius Chelaru (CSM Iasi / 20 ani), Darius Olaru (Gaz Metan / 19 ani), Daniel Benzar (FCSB / 19 ani), Andrei Burlacu (CSU Craiova / 20 ani), Valentin Gheorghe (Astra / 20 ani), Cosmin Birnoi (ACS Poli / 20 ani), Sebastian Mailat (ACS Poli / 20 ani), Patrick Petre (Dinamo>Sepsi / 20 ani), Laurentiu Manole (Dinamo>Gaz Metan / 20 ani), Adelin Parcalabu (FC Voluntari / 21 ani), Silviu Balaure (Astra / 21 ani), Robert Raducanu (Chiajna / 21 ani), Alexandru Tudorie (FC Voluntari / 21 ani)



Jucatorii care au beneficiat in ultimele sezoane de regula U21

Laurentiu Branescu (Dinamo / 23 ani), Mihai Balasa (FCSB / 22 ani), Steliano Filip (Dinamo 23 ani), Bogdan Tiru (Viitorul / 23 ani), Andrei Miron (FC Botosani / 23 ani), Claudiu Belu (Astra / 23 ani), Iulian Cristea (Gaz Metan / 23 ani), Doru Popadiuc (Voluntari / 22 ani), Gabriel Deac (Voluntari / 22 ani), Catalin Stefanescu (CSM Iasi / 22 ani), Ionut Vana (Viitorul / 22 ani), Razvan Gradinaru (Chiajna / 22 ani), Ovidiu Bic (Gaz Metan / 23 ani), Alexandru Buziuc (Gaz Metan / 23 ani), Romario Moise (Astra / 22 ani), Florin Tanase (FCSB / 22 ani), Alexandru Ionita (Astra / 22 ani), Mihai Vodut (Voluntari / 23 ani), Alexandru Paun (CFR Cluj / 22 ani), Daniel Popa (Dinamo>FC Botosani / 22 ani)