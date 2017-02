Talpan COMANDANT la Steaua?! Sustinere neasteptata pentru omul care il vrea pe Becali OUT din fotbal

Florin Talpan vrea sa ajunga sef peste toate sectiile sportive din cadrul Armatei. Are parte de un aliat-surpriza.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal!16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco!

Miodrag Belodedici a semnat o scrisoare alaturi de mai multe persoane in care cere avansarea lui Talpan in cadrul Armatei. Belo sustine ca actiunea sa nu implica FRF, unde e angajat, ci se bazeaza doar pe relatia de prietenie pe care o are cu juristul CSA.

"Ce fac suporterii nu stiu, dar eu il cunosc de foarte multa vreme pe domnul Talpan, e prietenul meu, il sustin si sunt alaturi de el. E un baiat foarte destept, capabil, cred in tot ceea ce face. El vrea sa fie comandant, dar asta nu depinde de mine. E un tip extrem de corect, nu degeaba e militar, a fost crescut in acest spirit si sunt absolut convins ca tot ce face respecta legea. FRF n-are nicio treaba, e doar parerea mea despre el, atat. Daca nu era capabil, ar fi fost trimis in Kosovo sau in Afghanistan? Ce vor suporterii e problema lor, eu v-am explicat de ce sunt alaturi de Talpan", a spus Belodedici pentru Gazeta Sporturilor.