Surpriza totala! Unde a ajuns sa joace Ovidiu Herea dupa ce acum 5 luni visa la grupele Champions League

Fost jucator la Rapid si in nationala, Herea pare sa fi renuntat la orice gand de a mai juca macar in Liga 1!

Mijlocasul de 32 de ani s-a inteles cu CS Balotesti pentru un contract pana la finalul sezonului. Liber dupa despartirea de Viitorul, pentru care a inscris un gol in 7 meciuri, Herea n-a mai jucat de pe 24 august, de la Salzburg 4-0 Viitorul in play-off-ul Europa League. La inceputul campionatului, Herea primise de la Hagi numarul 10 si era anuntat drept o mare lovitura in tentativa clubului de a prinde grupele cupelor europene.

La Balotesti, Herea va juca alaturi de fratele sau, Claudiu, care s-a desparit in aceasta iarna de Sepsi Sf. Gheorghe.

Ovidiu Herea a mai jucat in cariera pentru FC National, Rapid, Sion, Xanthi, Pandurii si Concordia Chiajna.