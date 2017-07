"Suntem Steaua, trebuie sa marcam mai mult!" Dica, nemultumit dupa victoria de la Timisoara! Ce a zis despre meciul cu Plzen

Steaua - Plzen, in direct la ProTV, marti de la 20:30

ACS Poli Timisoara 0-1 Steaua / Nicolae Dica nu a fost multumit de evolutia Stelei de la Timisoara, mai ales ca echipa sa a jucat mai bine de o repriza in superioritate numerica.

"A fost un joc greu, cum ma asteptam, am spus si inainte. Nu am facut o partida stralucita, dar e important ca am reusit sa castigam. Am inceput bine dar apoi au inceput sa puna probleme la fazele fixe. Numai la fazele fixe ne-au pus probleme.



Pacat ca nu am marcat mai mult pentru ca am avut 50 de minute un om in plus. Am marcat pentru 1-0 si ne-am multumit cu asta. Am avut momente in care puteam sa acceleram pe faza ofensiva si am incetinit jocul. Suntem Steaua si trebuie sa marcam mereu 2-3 goluri. Vreau sa jucam mai ofensiv. Suntem abia la inceput si eu sper ca de la meci la meci echipa sa arate mai bine.



Am spus ca nu e momentul sa menajam jucatorii, am jucat doar 1 meci pana acum. Sunt pregatiti sa joace din 3 in 3 zile. Vor fi mai tarziu meciuri in care voi mai odihni unii jucatori, dar nu este momentul.



Trebuie sa jucam mai bine cu Plzen. I-am urmarit in mai multe meciuri. Sunt o echipa agresiva, o echipa buna. Noi vom fi pregati pentru acest joc de marti. Imi doresc sa vina cat mai multi oameni la stadion.



Am vorbit cu Bizonul la pauza, i-am zis ca il voi introduce la pauza. Il stiti cu totii, este foarte bun in careu si a reusit sa marcheze. Etapa trecuta a fost Man, acum a fost Gnohere, important este sa castige echipa" a spus Nicolae Dica la Digi Sport.