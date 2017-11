Sumudica nu putea rata ocazia asta! Cum comenteaza bataia in care a fost implicat MM Stoica in club

Marius Sumudica si MM Stoica au schimbat mai multe replici de-a lungul timpului.

Chiar daca a ajuns in Turcia, Sumudica nu rateaza nicio stire din Romania si a afla de incidentul in care a fost implicat managerul Stelei in acest weekend. MM si ginerele sau au sarit la bataie intr-un club de fite din Bucuresti, iar scenele au fost filmate si au ajuns in presa.

Sumudica spune ca MM ar trebui sa aiba alt comportament, mai ales ca la fata locului se afla si fiica sa. Tprusi, Sumudica s-a abtinut de la alte comentarii din respect pentru fiica lui MM, Teodora.

"MM nu e antrenor. Daca era antrenor as fi comentat mai mult, el are o alta functie, e treaba lui cu viitorul ginere. Sa fie cu fetita in situatia asta in club, sa apara pe prima pagina a ziarelor impreuna cu fata lui nu este deloc in regula. Oamenii trebuie sa acorde o anumita educatie copiilor. Ma abtin insa din respect pentru fata lui", a spus Sumudica la Radio Sport 1.