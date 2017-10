"Socares prala?" :) Problemele cu justitia ale regelui Cioaba au dat peste cap debutul international al nationalei rromilor

Dorin Cioaba are probleme cu legea, asa ca nationala rromilor va trebui sa isi mai astepte debutul.

Meciul dintre nationalele rromilor din Romania si Bulgaria, primul meci oficial al reprezentativei acestei etnii din tara noastra, care trebuia sa se desfasoare in aceasta vara, nu a mai avut loc deoarece Dorin Cioaba, autointitulatul rege al rromilor, a intrat in atentia autoritatilor si a fost chiar retinut de politisti pentru 24 de ore.

La inceputul lunii septembrie 2017, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Mehedinti au efectuat perchezitii, in urma carora au fost ridicati 792.500 de lei, 47.935 de euro si 800 de dolari si au fost indisponibilizati 97.000 de lei in cont bancar.

Agerpres informa la momentul respectiv ca retinerea pentru 24 de ore a lui Dorin Cioaba, autointitulatul rege al rromilor, a fost decisa in urma perchezitiilor sub suspiciunea savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor de pe raza judetelor Mehedinti, Timis, Arges, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj si in municipiul Bucuresti.

Mai precis, din cercetari ar fi reiesit ca, in perioada 2009-2014, reprezentantii mai multor societati comerciale ar fi creat un circuit infractional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, in scopul eludarii obligatiilor fiscale. Cei in cauza ar fi inregistrat in contabilitatea societatilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la baza operatiuni comerciale fictive, in valoare totala de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul acestor societati comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spalare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societatilor, pentru disimularea provenientei ilicite a banilor.

Dupa 24 de ore petrecute in arest, Dorin Cioaba a fost repus in libertate, dar pana isi va dovedi nevinovatia el ramane sub control judiciar timp de 60 de zile si nu are voie sa paraseasca tara, in toata aceasta perioada fiind obligat sa fie la dispozitia organelor judiciare ori de cate ori este chemat.

Meciul Romania - Bulgaria a fost amanat

Asa se face ca meciul dintre reprezentativele rromilor din Romania si Bulgaria a fost amanat pe termen nedefinit, desi fusese anuntat si pregatit cu un an inainte, iar ambitiile lui Cioaba erau mari pentru echipa sa.

"In cadrul comunitatilor de rromi fenomenul a prins foarte bine, fotbalul este foarte popular. Pentru tineret o facem, ca sa aiba o pasiune, o ocupatie si sa nu mai aiba alte prostii in cap. Fotbalistii au deja fanii lor. La echipa nationala inca lucram, in 2017 vrem sa jucam un meci international cu echipa nationala a rromilor din Bulgaria. Ar fi primul oficial din istoria noastra. Pentru ca si in Bulgaria au copiat modelul nostru si au facut si ei un campionat intern acolo. Au format si ei o echipa nationala si primul meci va avea loc in vara acestui an. Ne gandim pe viitor sa organizam niste meciuri cu federatii neafiliate FIFA, precum Catalonia sau Tara Bascilor, ca sa castigam experienta."

"Visul nostru cel mare a ramas participarea acestei echipe la un Campionat Mondial. Niciodata nu e prea tarziu si niciun vis nu e prea mare. Jucatorii de acum nu cred ca sunt inca pregatiti pentru un Campionat Mondial sau o competitie importanta, dar poate generatiile viitoare vor ajunge acolo. In plus, putem avea baza mai mare de selectie. Sunt foarte multi baieti de-ai nostri din Liga 1 si Liga a 2-a din Romania, care ar putea fi selectionati. Facem echipa puternica! Marius Lacatus era propunerea noastra de selectioner, dar problema e ca el nu prea vrea sa recunoasca ca e rrom”, anunta Cioaba in luna aprilie, inainte de aparitia problemelor juridice.