Situatie incredibila! Craiova, in litigiu cu FCSB: un jucator A SEMNAT DEJA cu Steaua, chiar daca e sub contract cu oltenii!

Craiova si Steaua sunt din nou in conflict, si asta dupa ce un jucator din curtea oltenilor ar fi semnat deja cu Steaua, desi contractul lui expira in vara lui 2018.

Andrei Vlad, portarul de 18 ani care i-a impresionat pe olteni in finalul sezonului, la meciul cu Viitorul, ar fi semnat deja un contract cu Steaua, valabil din iulie 2018.

Conducerea Craiovei a aflat povestea si a reclamat-o pe Steaua la Liga Profesionista de Fotbal. Mai mult, oltenii au decis rezilierea contractului lui Vlad, care risca acum o suspendare uriasa, de pana la 24 de etape.

"S-a intrat intr-un litigiu intre cele doua cluburi, Craiova si FCSB, pentru ca portarul Craiovei, Andrei Vlad, mai are un an de contract, si el ar fi semnat deja un contract cu FCSB. Si atunci se poate intra sub o perioada de suspendare."

"Da, exista riscul ca el sa fie suspendat. E iminent, de fapt, daca lucrurile nu se rezolva altfel.", a spus Marius Mitran, directorul de comunicare al LPF, la Ora exacta in sport.

Impresarul lui Andrei Vlad este Ana Maria Prodan.

"E clar ca va sta intre 12 si 24 de etape. Va pierde echipa nationala, dar eu il sustin in tot ceea ce a facut. Nu mai putea sa reziste nici macar un minut acolo, nu un an, cat mai avea contract.", a spus Ana Maria Prodan.