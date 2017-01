Situatia lui Junior Morais s-a complicat! Astra decide daca merge din vara la Steaua! Ce act a semnat:

Junior Morais nu mai este sigur de transferul la Steaua nici macar din vara.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Morais a anuntat ca a semnat cu Steaua, iar Becali a fortat un transfer imediat, insa sefii Astrei l-au intors din drum pe brazilian. Soarta lui Morais va fi decisa in luna mai de catre conducatorii giurgiuveni, care insa vor fi nevoiti sa ii mareasca salariul daca vor decide sa-i prelungeasca contractul lui Morais pe inca un sezon, asa cum stipuleaza o clauza din contract.

Jucatorul a facut un imprumut mare la banca si a avut nevoie de un contract mai mare, astfel ca a semnat un act de prelungire cu salariu marit la 8500 de euro de la 7000 pe luna, dar cu o clauza prin care Astra ii poate prelungi automat contractul pe un nou sezon.

Petre Buduru spune ca acea clauza va fi activata doar daca Astra isi va permite sa il mai tina pe Morais din vara.



"Actul respectiv e deja inregistrat la Liga, Junior l-a semnat, situatia lui s-a cam complicat. El zice ca a fost pacalit, ca nu stia ca a fost un act aditional la contractul sau, ci doar unul pentru banca. Dar acum situatia lui s-a complicat, nu mai e deloc simplu sa ajunga Steaua", au dezvaluit apropiatii jucatorului in Gazeta Sporturilor.

Chiar daca neoficial, dinspre Liga Profesionista a venit confirmarea ca respectivul act este inregistrat: "Jucatorul Junior Morais obtinea o crestere salariala, conform acestui document. Nu este insa o prelungire a contractului din vara lui 2017, dar are o clauza ca, in perioada 1 mai-31 mai 2017, Astra poate sa-l notifice ca este de acord cu cresterea salariala negociata, iar Morais ar urma sa mai joace automat la clubul giurgiuvean inca un sezon".

"Stau acum sa dau explicatii pentru ce facem noi la club?! Vad ca Gigi Becali tot bate apropouri ca jucatorul n-a stiut ce semneaza, a devenit avocatul lui Morais! Ne invata pe noi Steaua cum sa ne facem treaba?! Pai, sa vina jucatorul sa ne acuze!", spune Petre Buduru.

"Noi am procedat corect, exact ca in fiecare sezon. Nu doar cu el, dar si cu alti fotbalisti, in special cei cu contracte mari, am facut mereu la fel. in fiecare sezon le faceam acte aditionale care cuprindeau cresteri salariale in anumite conditii, inclusiv de performanta. Acum aud prima data de varianta cu imprumutul bancar, dar nu e adevarat.

L-am anuntat pe Morais de intentia noastra de a negocia o eventuala prelungire a contractului din vara lui 2017. Am facut acte in limba engleza si in limba româna, impresarul stia, totul a fost perfect legal. Iar el a semnat pentru ca avea un avantaj.

Evident, ar fi primit mai multi bani. Dar ne-am creat si noi un avantaj. Am pus o clauza prin care eram de acord sa-i crestem salariul, dar cu conditia ca, daca vom avea resursele financiare necesare, sa-l putem notifica de-a lungul lunii mai din 2017 daca activam sau nu acest act aditional. Iar jucatorul a semnat acest document in deplina cunostinta de cauza, iar actul este deja inregistrat la LPF. Deci el a fost de acord ca noi avem prima optiune.

Ne facem socotelile si, daca vedem ca putem sa tinem un jucator cu salariul lui Morais, ramâne automat la noi inca un sezon. De ce nu, doar am platit atâtia bani in toti acesti ani?! Daca nu putem, e liber, nu-l putem tine. Asa ca Steaua sa astepte, nu-l poate lua asa pe Morais! Daca avem bani, il pastram, daca nu avem, poate sa plece oriunde! Dar numai dupa mai 2017 incolo, daca nu activam acea clauza de prelungire automata a contractului!", a mai spus Buduru.