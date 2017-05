Se repeta scenariul Gnohere si cu Nemec? "Mai bine il vinde si ia bani buni pe el"

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45!

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Dinamo a facut o afacere foarte proasta prin vanzarea lui Gnohere la Steaua, in iarna, acesta mergand la marea rivala pentru doar 250.000 de euro. Steaua facuse o oferta de 1 milion de euro pe "Bizon" cu 6 luni inainte, insa dinamovistii au refuzat sa il vanda.

Acelasi scenariu se poate intampla si cu Nemec. Acesta poate fi pierdut in iarna sau vara viitoare, nu neaparat la Steaua, slovacul intrand in ultimul an de contract.

Fostul varf al lui Dinamo, Marius Niculae, avertizeaza conducerea dinamovista sa procedeze mai eficient din punct de vedere financiar si sa nu mai "rateze" o suma frumoasa de bani, ca in cazul lui Gnohere:

"In loc sa tii un jucator de valoare, mai bine iei o suma consistenta pe el si aduci doi fotbalisti de valoare in loc. Mai ales ca Nemec si-a făcut treaba aici, la Dinamo", a spus Marius Niculae conform Digi.