Schimbarea pe care o face Reghecampf dupa venirile lui Alibec si Gnohere! N-a mai facut asta in acest sezon

Daca in prima parte a sezonului a fost nevoit si sa improvizeze, acum Reghecampf este pusa in situatia de a alege.

Steaua a facut mutari importante pe piata transferurilor in aceasta iarna - venirile lui Denis Alibec si Gnohere ii ofera liniste antrenorului Stelei dupa ce a fost nevoit in mai multe meciuri din prima parte a sezonului sa-l foloseasca pe Adi Popa atacant, nefiind multumit de evolutiile lui Tudorie si Golubovic.

Astfel, Laurentiu Reghecampf are acum o noua problema insa este una pe care si-o doreste orice antrenor - pe cine sa aleaga in ofensiva. Cum Steaua are acum 4 atacanti si urmeaza sa revina si Florin Tanase, cel care poate evolua avansat, Reghecampf poate fi tentat sa schimbe sistemul pentru a evolua simultan cu Alibec si Gnohere.

Steaua poate juca astfel in a 2-a parte a sezonului in sistemul 4-4-2: Nita - Ov Popescu, Tamas, Tosca, Momcilovic - Adi Popa, Boldrin, Pintilii, De Amorim - Gnohere, Alibec.

O alta varianta pentru Reghecampf, in conditiile in care postul de fundas dreapta s-a dovedit problematic in acest sezon, este folosirea unui sistem cu 3 fundasi. Moke, Tamas si Tosca ar putea completa trio-ul din defensiva, sistem in care Adi Popa si Momcilovic ar fi nevoiti sa faca ambele faze ale jocului. Cum ar arata Steaua in sistemul 3-5-2: Nita - Tamas, Moke, Tosca - Adi Popa, Boldrin, Pintilii, De Amorim, Momcilovic - Alibec, Gnohere