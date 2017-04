Scene SOC in Serbia! Fanii lui Partizan au incendiat peluza Stelei Rosii, ca dinamovistii in '97! FOTO

Ultrasii lui Partizan Belgrad au dat foc peluzei marii rivale.

O scena ce le aminteste romanilor de celebrul derby dintre Steaua si Dinamo de pe 10 mai 1997. Atunci, fanii cainilor incendiau peluza din Ghencea si paraseau arena, eveniment sarbatori in fiecare an ca pe o mare victorie. Acum, cei de la Partizan au procedat la fel in derby-ul de aseara cu marea rivala, Steaua Rosie Belgrad. Pompierii au intervenit si au stins focul, perioada in care meciul a fost intrerupt. Confruntarile dintre cele doua grupari au fost sangeroase ca de obicei, cu mai multe persoane ajunse la spital in urma partidei. Partizan s-a impus cu 3-1.

Partizan fans start FIRE at ground of Red Star Belgrade https://t.co/nn1EFgmO25 pic.twitter.com/VdfAtpIuSH April 18, 2017

La final, chiar si jucatorii au aprins torte :)