"Salut, sunt Balde! Vreau sa vin la voi". Cum a ajuns in Romania cel mai bine platit fotbalist din Liga I

Victorioasa in meciul cu Viitorul, CFR Cluj a mai avut parte de o veste buna in acest weekend: a reusit un transfer rasunator. Africanul Ibrahima Balde, fost la Atletico Madrid, a ajuns in Gruia.

Ibrahima Balde, in varsta de 28 de ani, a semnat un contract valabil pe doua sezoane cu formatia clujeana. "Multumesc conducerii pentru acest transfer, e un fotbalist care va face diferenta", a spus Dan Petrescu dupa meciul cu Viitorul.

Tot dupa meciul cu Viitorul, presedintele Iuliu Muresan a dezvaluit cum a ajuns Balde in Romania. Initial, atacantul nu a raspuns la telefon, dar i-a sunat pe clujeni la cateva saptamani distanta.

"In 2010 am vrut sa-l luam. El si-a adus aminte ca am vorbit cu el atunci, dar n-a fost sa fie. Dan Petrescu il cunostea din Rusia, l-a vrut foarte mult, i-am spus ca si noi il cunoastem si ca am vrut sa il luam. Petrescu a reusit sa ia legatura cu el. Era plecat in Statele Unite sau in Mexic, in vacanta. Doua saptamani n-am putut sa-l mai contactam si am crezut ca nu este interesat. Apoi ne-a sunat el si si-a cerut scuze ca nu a putut raspunde. A zis ca il intereseaza si ne-am inteles", a spus presedintele CFR-ului.

Ibrahima Balde este de sambata cel mai bine platit fotbalist din Liga I. Acesta va incasa lunar 35.000 euro la CFR si va avea si bonusuri de performanta.