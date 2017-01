Salariu dublu fata de Steaua. Tosca devine MILIONAR dupa ce a semnat cu Betis

Tosca a semnat cu Betis.

Steaua s-a despartit de unul dintre capitanii sai in aceasta iarna. Tosca a semnat cu Betis si a si fost prezentat la echipa spaniola, dupa ce a trecut viza medicala.

Fundasul roman va avea un salariu dublu la Betis fata de ce incasa la Steaua, urmand sa primeasca 400.000 de euro pe sezon (300.000 in primul, 400.000 in al doilea si 500.000 in al treilea), ceea ce va insemna peste 1 milion de euro in cei 3 ani de contract pe care ii are la Betis.

In locul lui Tosca, Steaua l-a adus pe Balasa de la AS Roma, acesta fiind transferat definitiv pentru 500.000 de euro, echipa lui Becali inregistrand un profit de jumatate de milion de euro, dupa acest schimb, Tosca fiind vandut pe 1 milion in Spania.