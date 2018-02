"Sa vina lumea sa ne sustina. Ar fi un DEZASTRU sa nu jucam in play-off!" Reactia lui Nistor dupa Dinamo - Craiova

Dinamo 2-2 Craiova | Dinamo putea castiga in finalul unui derby nebun cu Craiova, dar sutul lui Dan Nistor s-a dus in bara!

Mijlocasul spune ca ratarea prezentei in play-off ar fi un dezastru pentru Dinamo.

"Sunt foarte dezamagit de rezultat. Am crezut ca intra in poarta sutul pe care l-am trimis in final. Imi pare rau ca nu i-am putut multumi pe acesti fani minunati. Sper sa ne sustina si la meciul cu Chiajna la fel. Am intrat un pic timorati, era o presiune foarte mare pe noi. Nu am putut sa batem, ne pare rau. Mai avem 3 meciuri, toate sunt foarte grele, foarte importante. Sper sa nu jucam in play-out, ar fi un dezastru asta.

Sansele au ramas la fel. Etapa viitoare Iasi are cu Botosani, ambele trag la play-off. Noi daca batem cu Chiajna suntem bine. Nu mi-am dat seama ca Hanca a fost fluierat. Imi pare rau, e capitanul nostru, sper sa marcheze la urmatorul meci", a spus Nistor la Digisport.