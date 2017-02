'Sa ma puna pe mine director general, sa-i arat lui Mutu cum se face! El nu e conducator!' Atacul lui Andone

Ioan Andone recunoaste relatia dificila pe care a avut-o cu Adrian Mutu in primul interviu pe care l-a dat dupa despartirea de Dinamo.

Antrenorul lasa de inteles ca tensiunea dintre el si directorul general al clubului a condus la demisia sa.

"As fi vrut sa raman, daca eram dorit. Dar am plecat pentru ca am vrut eu, au fost piedici mari care mi-au fost puse. Poate acum se va implica mai mult Mutu. Cat am fost eu, nu s-a implicat deloc. Pune-ma pe mine ca director general la club ca sa-i arat cum se face treaba asta. El nu cunoaste nici antrenorii de la juniori. E inca jucator, nu conducator. M-am bucurat cand am auzit ca va veni Cosmin Contra", a spus Andone la Dolce.