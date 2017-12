S-a intors Alibec! Detalii de ultima ora despre accidentare si cand poate sa intre

Denis Alibec a revenit la antrenamente, dar s-a pregatit separat de restul grupului.

Alibec a acuzat probleme la genunchi dupa meciul cu Juventus Bucuresti, in care a fost inlocuit la pauza. Atacantul a facut analize si l-a anuntat pe Dica sa nu se bazeze pe el pentru meciul cu Lugano din Europa League.

Astazi, Denis a putut sa se antreneze, insa nu la intensitate maxima. Alibec ar putea fi insa recuperat pentru jocul cu FC Botosani , de duminica.

Becali inca mai spera ca Denis sa reintre in forma pe ultima suta de metri a sezonului de iarna pentru a putea sa-l vanda in strainatate. Steaua mai are doar doua meciuri oficiale de jucat, cu Botosani si Viitorul.

Patronul Stelei sustine ca exista interes din liga secunda engleza pentru Alibec, desi atacantul n-a marcat niciun gol in Liga 1 de la startul sezonului.