RUPTURA?! Dan Petrescu si-a iesit din minti dupa meciul cu Botosani: "Imi pare rau ca am ramas AICI"

CFR Cluj - Botosani 0-0.

FC Botosani este prima echipa pe care CFR Cluj nu a reusit sa o invinga in acest campionat. In tur, scorul a fost 1-1, iar in meciul de aseara s-a terminat tot la egalitate, scor 0-0.

Dan Petrescu a avut o izbucnire nervoasa la finalul confruntarii cu moldovenii. Petrescu a fost extrem de furios si a urlat pe drumul spre vestiare ca ii pare rau ca a ramas la CFR. Dan Petrescu a fost auzit de mai multe persoane pe tunel tipand ca regreta alegerea facuta. Antrenorul ardelenilor a fost dezamagit atat de rezultat, cat si de reactia fanilor de la finalul meciului.

Dan Petrescu a fost primul antrenor contactat de FRF in urma cu o luna atunci cand s-a pus problema inlocuirii lui Daum. Petrescu a conditionat venirea la nationala de relatia cu CFR: sa fie lasat si pe banca echipei ardelene pana in iarna.

Dan Petrescu are cel mai mare salariu din Liga 1. Tehnicianul in varsta de 49 de ani are un salariu de 70.000 de euro pe luna.