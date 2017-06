Revine inca un club URIAS al Romaniei: Petrolul exista din nou OFICIAL! Se asteapta investitii URIASE

Clubul infiintat vara trecuta de suporterii petrolisti a castigat licitatia pentru cele 6 marci detinute de primarie. Petrolul 52 va fi continuatoarea echipei disparute dupa pronuntarea falimentului, in 2016.

Romania in semifinale la EURO de minifotbal! Romania - Cehia, vineri, 22:00 in direct la Sport.ro!

Clubul fanilor va trebui sa plateasca 14 000 de lei pentru fiecare dintre cele 6 marci pe care le detine si un procent de 2% din incasarile produse cu ajutorul marcii in fiecare an. Banii vor reveni comunitatii locale, anunta Gazeta Sporturilor. Marcile castigate de suporteri sunt FC Petrolul Ploiesti, Petrolul Ploiesti 1924, Fotbal Club Petrolul, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52 si Petrolul 95.

Echipa fanilor ii asteapta acum pe francezii de la Veolia sa investeasca in club. Partile sunt intelese, astfel ca preluarea pare sa fie doar o formalitate. Petrolul joaca meci de baraj pentru promovarea in C contra Tartasestiului pe 17 si 24 iunie. Returul are loc in 'Arena Lupilor', pe Ilie Oana din Ploiesti. Sefii clubului se asteapta sa aiba parte de sustinerea unui stadion plin!