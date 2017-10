REPLICA lui MM Stoica pentru Baluta! Mijlocasul acuza Steaua de subestimarea Craiovei! Ce i-a raspuns MM

Steaua si Craiova sunt la egalitate de puncte inaintea meciului de duminica seara.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Cu cate 32 de puncte si la un punct in spatele liderului CFR Cluj, Steaua si CSU Craiova se duleaza in cel mai tare meci al etapei. Cele doua vor sa ia titlul, iar ambele au ca optiune doar victorie. Partida se joaca la Severin si nu pe noua arena de 52 de milioane de euro din Banie. Baluta se declarase deranjat de faptul ca stelistii nu i-au luat in calcul in lupta pentru titlu, insa Dica si MM l-au contrazis.



"Intalnim una din cele mai bune din campionat, sunt intr-un moment bun acum. Joaca un sistem cu 3 fundasi pe faza ofensiva, au jucatori rapizi in fata, noi trebuie sa fim pregatiti si sa facem un rezultat bun care sa ne aduca un rezultat bun la Severin", a spus Nicolae Dica.

MM Stoica a venit la conferinta sa ii raspunda lui Baluta, cel care s-a declarat deranjat de faptul ca Steaua nu a considerat meciul cu Craiova un derby de titlu.

"Am citit o declaratie a lui Alex Baluta, care se arata nemultumit de faptul ca noi nu consideram important acest meci. Nu stiu cine a zis asa ceva, pentru noi e cel mai important meci din aceasta parte a sezonului, noi vrem sa ne consolideram piozitia din grupa Europa League, dar meciul cu Craiova e cel mai important. O sa-mi prezint scuzele ca am crezut ca ne luptam la titlu doar cu CFR, Craiova practica in afara noastra cel mai bun, spectaculos si eficient fotbal din Liga I", a spus MM la conferinta.