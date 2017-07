Repetitie pentru San Siro! Invazie la Bucuresti pentru derby-ul cu Steaua! Cati fani olteni vin la meci

Suporterii Craiovei ar fi vrut 100 000 de bilete pentru marele meci cu Milan. Mai putin de 20 000 de olteni au avut noroc si au prins un tichet pentru jocul de Europa League de la Severin.

Craiova continua sa creada ca poate lupta atat pentru calificarea in play-off-ul Europa League, cat si pentru titlu in liga 1. La derby-ul cu Steaua, de maine, in tribuna oltenilor de pe Arena Nationala sunt asteptati cel putin 1500 de ultrasi! Biletele sunt disponibile de azi in Craiova, iar maine vor fi vandute la National Arena, la casele de pe Bulevardul Pierre de Coubertin, la pretul de doar 5 lei. Deplasarea completa de la Craiova nu-i va costa pe fani mai mult de 30 de lei. Transportul va fi asigurat de o firma de transport din oras in schimbul a doar 25 de lei!