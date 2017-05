Reghecampf, dupa ce Boldrin a fost lovit cu o rola de hartie: "Meciul trebuia OPRIT DEFINITIV!" Ce spune despre accidentarea lui Alibec

Dinamo 2-1 Steaua / Laurentiu Reghecampf a criticat decizia de a lasa meciul sa continue dupa incidentele din peluza Dinamo.

Denis Alibec a fost schimbat de Laurentiu Reghecampf in a 2-a repriza din cauza unei accidentari.

"Alibec a fost lovit de 4 ori din spate si nu a fost dat niciun cartonas. Enache a primit la primul fault. Sper sa nu fie nimic grav cu Alibec si sa ne putem baza in continuare pe el" a spus antrenorul Stelei.

Reghecampf a spus la conferinta de presa ca Hategan ar fi trebuit sa opreasca meciul decisiv: "Au fost vreo 5-6 avertismente sa nu se mai continue. Coregrafia, foarte frumoasa, dar sa stai 8 minute pe teren si sa te rogi de ei sa inceteze.... Uitati-va la faza la care Boldrin este lovit in cap, se da din nou doar un avertisment.



Nu ar fi fair-play din partea mea sa vorbesc, sa o faca alte persoane. Atunci cand sunt date 4 avertismente si a 6-a oara un jucator este lovit cu o rola in cap, in mod normal ar fi trebui sa se opreasca meciul. Dar nu mai conteaza pentru ca o sa fiu criticat pentru ca am pierdut un meci si eu vorbesc despre lucrul acesta. Este insa greu sa-i tii pe jucatori conectati cand meciul incepe cu 10-12 minute intarziere.



Eu cred ca jocul nostru a fost unul foarte bun, ne-am creat ocazii, cei de la Dinamo au facut un joc la rezultat, nu au riscat deloc. Eu am spus la conferinta de presa de dinainte de meci ca ma asteptam la un altfel de joc, unul in care si cei de la Dinamo sa joace, nu a fost cazul dar in schimb cred ca jucatorii nostri au facut un meci bun, dar din cauza a doua greseli am pierdut meciul" a mai spus Reghecampf.