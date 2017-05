Reghecampf a intrat in cabina peste arbitri dupa meci. "De ce m-au eliminat? Ei nu ne jignesc pe noi?"

Dinamo 2-1 Steaua, cu 2 goluri din 11m pentru dinamovisti.

"A bagat De Amorim alunecare, Romero se arunca peste el si primesc 11 metri. Am avut 4-5 situatii in repriza a doua si nu am reusit. Avem meciurile cu Astra si Craiova, avem incredere si ne gandim la Viitorul.

Din pacate Pintilii si Denis sunt acidentati, e mai dificila situatia.

Am fost trimis in tribune degeaba, arbitrul asistent l-a jignit pe asistentul meu si apoi a considerat ca l-am jignit si m-a trimis in tribune.

Trebuie sa avem curaj in continuare si sa ne facem treaba. Pacat ca nu mai suntem la mana noastra in acest moment, asteptam rezultatele Viitorului", a declarat Reghecampf dupa meci.