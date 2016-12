Reghe a dat EXAMEN de Craciun! Cum a petrecut cu familia in Las Vegas. FOTO

Antrenorul Stelei se relaxeaza alaturi de familie in Las Vegas in pauza de iarna.

Reghe a uitat pentru cateva zile de problemele de la Steaua si s-a distrat alaturi de familie in celebrele cazinouri din Las Vegas, acolo unde are o casa si o academie de fotbal.



Pe langa vizite si masa de Craciun, Reghe a avut si treaba. A dat examen pentru cetatenia americana.



Reghe nu are rabdare sa petreca prea mult. Le-a scurtat vacanta jucatorilor si i-a chemat pe 4 ianuarie la reunire, in ciuda nemultumirii acestora. "Ciocu mic! N-ati batut pe nimeni", le-a reprosat antrenorul Stelei jucatorilor sai.