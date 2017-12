Regele Mihai a dat numele unei echipe de fotbal! Povestea SENZATIONALA a clubului

Regele Mihai I al Romaniei a murit azi la 96 de ani.

Pasionat de schi si automobilism, Mihai I n-a mostenit de la tatal sau, Regele Carol al II-lea si pasiunea pentru fotbal. Chiar si in aceste conditii, Mihai a dat numele unui club din Bucuresti inca de cand avea 5 ani.

In 1925 la Bucuresti, in campionatul regional, a aparut echipa "Principele Carol", inscrisa in Categoria a 2-a (echivalentul ligii secunde) in locul Dianei Bucuresti. Clubul nu s-a numit 'Principele Carol' decat un an, pana la plecarea lui Carol din Tara alaturi de Elena Lupescu. Echipa n-a fost desfiintata, ci transformata in 'Principele Mihai'. Mihai avea atunci doar 5 ani.