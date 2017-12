Breaking news: Prima bomba a perioadei de transferuri a EXPLODAT in ultima zi din 2017! CFR l-a luat pe Tucudean

Presedintele CFR-ului, Iuliu Muresant, spune ca CFR a obtinut acordul Viitorului pentru transferul lui Tucudean.

Oficialul il asteapta pe varful de atac la reunirea de pe 8 ianuarie. Aproape sigur, transferul lui Tucudean inseamna despartirea de unul dintre cei 3 atacanti aflati deja in lotul lui Petrescu, Omrani, Urko Vera sau Balde.

"Pot sa spun ca Tucudean e rezolvat! Lucram de mult la acest transfer. Este un varf de atac foarte bun, cu fizic, un golgeter, sper sa-l avem la pregatire din prima zi in noul an. Tucudean joaca de placere, nu pentru bani, cum o fac altii. Este un baiat de caracter, asta e foarte important", a spus Muresan la Look TV.

CFR Cluj

Reunire: 8 ianuarie

Vizita medicala: 8 ianuarie

Cantonament: Spania / Oliva Nova (12-29 ianuarie)

Meciuri amicale: 5 partide de pregatire, adversarii si datele de disputare urmand a fi anuntate

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, CFR Cluj - Concordia Chiajna