Reactia neasteptata a unui fost stelist dupa victoria lui Juventus Bucuresti cu Fener: "Nu e nimic extraordinar sa-i bati!" Avertisment pentru Dinamo

Juventus Bucuresti a reusit un rezultat neasteptat, invingand-o cu 3-2 pe Fenerbahce! La turci au jucat vedete precum Van Persie sau Valbuena.

Antrenorul celor de la Juventus Bucuresti, Daniel Oprita, a vorbit la revenirea din Turcia despre succesul cu Fenerbahce si despre adversara din prima etapa, Dinamo.

"Nu ne gandeam sa nu incasam multe, ne gandeam sa facem un joc bun, sa nu dezamagim, sa lasam o impresie buna. Jocul s-a terminat in favoarea noastra si suntem bucurosi, chiar daca Fener ne-a considerat o echipa mica, cum ne-au considerat si cei de la noi din tara. Sper sa ne considere si echipele de la noi o echipa mica si sa ii invingem.



Nu stiu daca poti sa faci niste greseli pe care le-a facut Volkan sa-ti calculezi sa respingi o minge sa intre in poarta, dar asta nu e problema noastra. Noi am venit sa jucam, suntem multumiti de rezultat si am facut cinste clubului" a spus Oprita.

Fost jucator la Steaua si Dinamo, Oprita spera ca Juventus sa repete jocul bun si in prima etapa: "Jucam cu o echipa buna, cu antrenor bun, de aceea mi-e frica de Dinamo. Jucatorii sa se concentreze foarte mult, joaca impotriva lui Dinamo... Dinamo, Steaua sunt doua echipe contra carora o sa aiba o ambitie foarte mare" a incheiat Oprita.

Liviu Bajenaru a avut o reactie neasteptata: "Nu au fost numai Van Persie, sunt multi jucatori cu nume, si Topal si Valbuena, sunt jucatori experimentati. Nu e nimic extraordinar ca o bati pe Fener sau ca pierzi cu alte echope mai slab cotate" a spus Bajenaru.

Fostul jucator al Stelei ar renunta fericit la victoria cu Fenerabahce pentru un succes cu Dinamo: "Da, sincer da. Trebuie sa plecam cu dreptul" a mai spus Bajenaru.