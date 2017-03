Reactia lui Reghecampf cand a fost comparat cu Sumudica: "Credeti ca eu nu-i pot pregati? Sunt foarte valoros"

SuperKombat - Visul American, duminica seara, de la 20:00, IN DIRECT la Sport.ro

Reghecampf a fost acuzat de mai multe ori ca nu ii poate pune in valoare pe Boldrin, De Amorim si Alibec la nivelul la care acestia erau la Astra. Antrenorul Stelei s-a aparat si a spus ca diferenta intre echipe este mare si ca aceasta ar fi de fapt problema jucatorilor.

"A fost cazul cand s-au luat multi jucatori de la Urziceni si din 7-8 jucatori au jucat doar 2. Fiecare antrenor si echipa au stilul lor, asta nu inseamna ca eu nu pot sa ii pregatesc pe jucatori asa cum o facea Sumudica. Steaua este Steaua, ce au jucat inainte e cu totul altceva.

Multi oameni spun ca lotul echipei e foarte valoros, eu vreau sa va spun ca si antrenorul e foarte valoros, trebuie sa vedem rezultatele.", a spus Reghecampf in conferinta de presa.

Steaua a transferat in ultimii 2 ani patru jucatori de la Astra, Enache, Boldrin, De Amorim si Alibec. Cu exceptia lui Alibec care are un start bun la Steaua, ceilalti jucatori evolueaza mult sub nivelul de la Giurgiu.