Reactia lui Becali dupa ce Contra a spus ca vine in fustita la stadion daca Steaua trece de Sporting Lisabona :)

Gigi Becali spune ca a apreciat foarte mult declaratia data de Contra la ultima conferinta de presa. Antrenorul lui Dinamo a anunta, in gluma, ca va veni in fustita la stadion daca Steaua trece de Sporting, facand referire la o discutie anterioara, in care pomenise de acest "pariu".

"Mi-a placut foarte tare ce a zis Contra si imi place si caracterul lui. Ati vazut ca a spus dupa aia ca <<Domne, asta e, daca dai declaratii pripite...>> Imi place foarte tare caracterul lui, numai un singur lucru nu credeam sa faca el - sa ii spuna Stelei FCSB, asta m-a dezamagit la el."

"Mie imi place de Contra, e un om de mare caracter, si cred ca n-ar fi trebuit sa se bage in chestiunea asta. Il respect foarte mult pe Contra si imi place si ca antrenor."

"Tot ce vedeti la Dinamo e mana lui Contra. N-ati vazut ce au jucat cu CFR, ca n-au atins aia mingea in repriza a doua. Si ce jucatori are Dinamo?! Tot ce inseamna Dinamo e numai mana lui Contra.", a spus Becali la Ora exacta in sport.