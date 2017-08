Fantastic! Becali a anuntat cati bani face Steaua din bilete la returul cu Sporting Lisabona

Steaua - Sporting Lisabona se vede la ProTV, miercuri de la 21:45.

Steaua asteapta un stadion arhiplin miercuri seara, la returul cu Sporting Lisabona, meci cu o miza uriasa - accederea in grupele UEFA Champions League.

"E ceva fantastic, niciodata nu am mai vazut ritmul asta de vanzare a biletelor. Dupa minutul 75 al meciului tur, s-au vandut 7000 de bilete in mai putin de jumatate de ora. Am epuizat tot stocul de bilete online, au mai ramas vreo 10.000 de vandut la case", a anuntat Gigi Becali la Ora exacta in Sport.

Patronul Stelei spune ca returul cu Sporting va genera aproximativ 1,5 milioane de euro din vanzarea biletelor.

"E o suma asemanatoare cu cea pe care am incasat-o anul trecut, la meciul cu City, poate putin mai mare de data asta."

In 2016, Steaua l-a cumparat pe Florin Tanase de la Viitorul cu banii incasati de pe urma meciului cu Manchester City.

"Poate luam si acum un jucator din banii facuti din bilete", mai spune Becali, care a anuntat demararea negocierilor pentru transferul lui Florinel Coman. DETALII AICI