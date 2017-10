Razboiul Stelelor! Becali vrea sa dea lovitura la iarna, dar are concurenta pentru ultimul transfer vizat

Steaua intentioneaza sa-l readuca pe Raul Rusescu. Fostul golgheter al Ligii I a mai evoluat in doua randuri pentru formatia ros-albastra, fiind intr-una dintre ocazii si golgheter al campionatului.

Stelistii anunta prin vocea patronului Becali ca intentioneaza sa-l readuca pe Raul Rusescu in urmatoarea perioada de transferuri. Trecut pe "linie moarta" la Ankaraspor, acesta are un viitor incert in fotbalul turc.

Revenirea lui Rusescu la Steaua nu este, insa, sigura! Impresarul fotbalistului, Dragos Sarbu, spune ca acesta are in continuare contract cu Ankaraspor si incaseaza un salariu important. Totusi, el recunoaste ca fotbalistul a starnit interesul mai multor cluburi.

Intre FCSB si TSKA?



Remunerat cu 700.000 euro pe sezon in Turcia, Raul Rusescu vrea sa obtina un contract cat mai avantajos la urmatoarea echipa, formatie care sa ii acorde totodata mai multe sanse de a evolua.

Atacantul este dorit de FCSB, dar de serviciile sale se intereseaza si alte formatii.

Una dintre echipele care il au in vizor pe Rusescu este TSKA Sofia, "Steaua Bulgariei". Formatia din capitala tarii vecine a mai discutat o posibila mutare si in finalul perioadei de mercato din vara, insa pretentiile fotbalistului au facut ca aceasta sa nu se concretizeze la acel moment.

In vara, Rusescu le-a cerut bulgarilor un salariu de 500.000 euro anual, dupa cum nota la acea vreme publicatia TopSport.bg

Invizibil la Ankara in acest sezon, Rusescu ar putea accepta, insa, in iarna si un "deal" mai mic, lucru care poate reaprinde interesul bulgarilor de la TSKA.

Rusescu a marcat de 7 ori pentru Ankaraspor in sezonul trecut, dupa ce in prima stagiune petrecuta acolo a marcat de 10 ori.

Ultima data cand a jucat la Steaua, sub forma de imprumut de la Sevilla, el a marcat 13 goluri.