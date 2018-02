PROGRAM PLAY OUT // Cum ar putea arata prima etapa, cu Dinamo - Medias! Lupta pentru supravietuire se relanseaza dupa injumatatirea punctelor

Meciurile disputate ieri intre Botosani - Medias (1-0), Astra - Dinamo (2-0) si Iasi - Viitorul (0-1) au stabilit componenta Play Off-ului si Play Out-ului.

Componenta Play Off-ului si Play Out-ului a fost stabilita. Ultimele modificari vor aparea doar in dreptul catorva echipe, care mai au de disputat cate un meci. La finalul etapei, luni seara, vom sti exact si numarul de puncte cu care fiecare formatie va intra in fazele finale ale campionatului.

www.sport.ro prezinta programul Play Out-ului. De mentionat ca mici modificari pot aparea dupa meciul Chiajna - Voluntari, in cazul in care prima dintre formatii se va impune.

Echipele isi vor vedea, de asemenea, punctele injumatatite la intrarea in Play Off si Play Out. Acest lucru va reaprinde lupta la titlu, dat fiind ca distanta dintre ocupanta locului 12 (baraj) si a locului 14 (retrogradare directa) va fi de doar 4 puncte.

Clasament Play Out

1. FC Bototani - 20 puncte

2. Dinamo - 20

3. FC Voluntari - 14

4. ACS Poli Timisoara - 14

5. Concordia Chiajna - 13

6. Sepsi OSK - 10

7. Gaz Metan Medias - 8

8. Juventus Bucuresti - 6

Modificari pot aparea in urma meciului Chiajna - Voluntari! La egal, Voluntari va intra in Play Out cu 15 puncte, iar Chiajna cu 13.



In cazul unei victorii a Voluntariului, echipa lui Claudiu Niculescu va intra in Play Out cu 16 puncte!



Daca Concordia Chiajna va castiga, va urca peste Voluntari si ACS Poli Timisoara la intraea in Play Out.



Programul primelor etape

Etapa 1

FC Botosani - Juventus

Dinamo - Gaz Metan Medias

FC Voluntari - Sepsi OSK

ACS Poli Timisoara - Concordia Chiajna

Etapa 2

Juventus Bucuresti - Concordia Chiajna

Sepsi OSK - ACS Poli Timisoara

Gaz Metan Medias - FC Voluntari

FC Botosani - Dinamo



Etapa 3

Dinamo - Juventus Bucuresti

FC Voluntari - FC Botosani

ACS Poli Timisoara - Gaz Metan Medias

Concordia Chiajna- Sepsi OSK

Etapa 4

Juventus Bucuresti - Sepsi OSK

Gaz Metan Medias - Concordia Chiajna

FC Botosani - ACS Poli Timisoara

Dinamo - FC Voluntari



Etapa 5

FC Voluntari - Juventus Bucuresti

ACS Poli Timisoara - Dinamo

Concordia Chiajna- FC Botosani

Sepsi OSK - Gaz Metan Medias

Etapa 6

Juventus Bucuresti - Gaz Metan Medias

FC Botosani - Sepsi OSK

Dinamo - Concordia Chiajna

FC Voluntari - ACS Poli Timisoara

Etapa 7

ACS Poli Timisoara - Juventus Bucuresti

Concordia Chiajna - FC Voluntari

Sepsi OSK - Dinamo

Gaz Metan Medias - FC Botosani