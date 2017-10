PROBLEME MARI la noul stadion al Craiovei! Arena de 52 de milioane de euro are CRAPATURI in structura de rezistenta! FOTO

CSU Craiova spera sa inaugureze noul stadion duminica, in meciul cu Steaua, insa arena nu poate fi folosita in acest moment!

Asa cum www.sport.ro scria in urma cu cateva zile, noul stadion de 52 de milioane de euro din Craiova are probleme si nu poate fi folosit!

Un cititor ne-a trimis cateva imagini cu structura de rezistenta a stadionului in care se vad clar crapaturi in structura de rezistenta a stadionului proaspat construit!

Ultimele date din teritoriu atentioneaza ca introducerea inainte de termenul firesc in functiune a noului stadion "Ion Oblemenco" din Craiova ar putea pune serioase probleme de siguranta pentru spectatori, daca factorii politici forteaza inaugurarea si obtinerea prematura a autorizatiilor si avizelor de functionare si de securitate.

Sursele Sport.ro din Craiova, inclusiv persoane apropiate activitatii din Primarie si aflate in anturajul clubului de fotbal, spun ca va fi foarte greu sa fie inaugurat noul stadion pana la finalul anului 2017, deoarece exista inca probleme destul de importante de remediat si va fi dificil sa fie rezolvate pentru a lua in timp util toate avizele necesare. Aceste surse spun ca "conlucrarea defectuoasa" dintre autoritatile locale, CNI, firma de arhitectura si consortiul firmelor de constructii, dar si "slabul management al proiectului, personalului si santierului" au facut ca stadionul sa prezinte "intarzieri si unele greseli destul de mari de executie", care au fost reparate prin "metode ingenioase, dar nu se stie inca cat de sigure". Mai mult, aceeasi oameni spun ca in ultimele saptamani s-a incercat pe linie politica si administrativa sa se accelereze procesul de obtinere a tuturor autorizatiilor si avizelor necesare pentru inaugurarea cat mai rapida a noii arene, pentru ca aceasta sa fie deschisa cat mai repede si sa ofere un nou prilej de promovare electorala.

"Noul stadion are prbleme si la structura de rezistenta. In cateva zile vor aparea mult mai multe poze si filmulete cu problemele", scrie cititorul care ne-a trimis imaginile.

Cei de la CSU Craiova sunt convinsi ca meciul cu Steaua va fi ultimul disputat la Severin. Comunicatul postat miercuri pe site:



Desi toate partile implicate au muncit contra-cronometru pentru ca receptia stadionului sa se faca in termenul celor 5 zile de dinaintea urmatorului prevazut de ROAF pentru anuntarea schimbarii stadionului considerat „acasa”, va anuntam cu regret, dar si cu un strop de bucurie ca nu le vom face onoarea marii inaugurari unor rivali, ca vom juca inca o data in vestul Olteniei, la Severin. Suntem siguri ca oltenii din Mehedinti, Dolj si din celelalte trei judete vor umple si stadionul de langa Dunare, duminica seara, asa cum l-ar fi umplut si pe cel de langa Jiu.

Cat despre inaugurarea stadionului din Craiova, aceasta va avea loc impotriva campioanei Cehiei, Slavia Praga, la inceputul lunii noiembrie. Chiar daca marea deschidere se amana un pic, ii rugam pe cei cu sufletul alb-albastru sa se gandeasca la faptul ca avem cel putin un secol inainte de mers la meciuri, impreuna, pe senzationala noastra arena din Craiova. Astfel, meciul de inaugurare va fi un motiv de sarbatoare si bucurie deplina pentru Universitatea si fanii ei, fara incrancenarea si, in buna masura, nervii pe care i-ar fi implicat un derby cu atata semnificatie pentru olteni.

Pentru inca o zi care ne-ar placea sa intre in istorie, la fix 50 de ani de la inaugurarea stadionului Central, incrancenarea si sperantele unei victorii mari, mai ales avand in vedere egalitatea de puncte din clasament intre noi si adversar, vor fi traite la Severin, duminica, de la ora 20:45.