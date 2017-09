Primul transfer de milioane pregatit de Gigi Becali! Vrea sa vanda unul dintre cei mai buni jucatori din ultimii 2 ani

Patronul Stelei spera sa obtina o suma importanta in iarna.

Calificata in grupele Europa League, acolo unde va debuta joi seara in direct la ProTV contra celor de la Viktoria Plzen, Steaua va incasa o suma importanta de bani din market pool sau biletele vandute. Insa Gigi Becali spera sa mai dea un tun: sa-l vanda pe Florin Nita in iarna! 1.2 milioane de euro ar urma sa incaseze Steaua.

Ajuns la 30 de ani, Nita poate fi lasat sa plece dupa ce a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Stelei in ultimii 2 ani, scrie Gazeta. Pentru Nita, Becali a avut oferta si in vara insa nu a dorit sa-l cedeze in acel moment deoarece nu avea un inlocuitor.

Astfel, Andrei Vlad are sanse mari sa continue in poarta Stelei in partidele de campionat. Portarul de 18 ani a impresionat in amicalul pe care Steaua l-a avut cu Academica Clinceni iar la partida cu Viitorul a primit un gol imparabil, in rest avand o evolutie peste media echipei.

"Cumpar un portar tanar pe care sa-l cresc, iar daca va mai intereseaza Nita in iarna, batem palma! Sunteti prima optiune pentru el" le-ar fi transmis Becali oficialilor unui club din Turcia care s-a interesat de Nita.