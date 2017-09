OFICIAL | Revenire surpriza la CFR: clujenii au adus un mijlocas care a mai evoluat in Gruia in urma cu 4 sezoane

CFR Cluj l-a dat pe Jeremy Bokila, dar nu a ramas cu un fotbalist "pe minus". Clujenii au oficializat o alta sosire.

CFR Cluj a anuntat transferul mijlocasului croat Damjan Djokovic, in varsta de 27 de ani, care a mai evoluat in Gruia in sezonul 2013/14, sub forma de imprumut de la Bologna.

Djokovic a jucat pentru CFR 28 de meciuri in urma cu 4 sezoane, marcand trei goluri. El va purta acum tricoul cu numarul 8.

Intre cele doua descalecari ale lui Djokovic la Cluj, acesta a mai trecut pe la Livorno, Gazelec Ajaccio, Greuther Furth, Spezia si Rijeka.