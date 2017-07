"O sa spun ce am in cap dupa ce se da verdictul!" Hagi a refuzat sa vorbeasca despre procesul de la TAS inainte de Supercupa

Supercupa Romaniei, Viitorul - Voluntari, e duminica, 9 iulie, de la 9 seara, la Sport.ro!

Viitorul si Voluntari se lupta sa castige pentru prima data in istoria lor Supercupa Romaniei. Partida va avea loc la Botosani.

"Nu o sa omitem niciodata promovarea celor tineri, o vom face si in acest an. O sa vedeti si in Supercupa, la Botosani, o sa apara jucatori tineri valori pe langa jucatorii de experienta pe care i-am adus.



Asteptam aceasta finala, si noi si ei ne dorim sa castigam. Voluntari e o echipa cu experienta, buna, intre noi au avut loc mereu meciuri bune. Sper ca jucatori mei sa o ia de la 0, sa uite lucrurile fantastice pe care le-am facut, daca nu vom trai periculos. Sa fim modesti, umili, in fotbal trebuie sa ai ambitie si o iei de la capat.



Tot grupul se gandeste la meciul de la Botosani cu Voluntari. Nu avem alt gand. Dupa aceea avem un test foarte important pentru noi cu Marseille, trebuie sa mergem pana in Elvetia sa jucam" a spus Gica Hagi in conferinta de presa de dinainte de Supercupa.

"Campioana Romaniei suntem noi. Restul e poveste. Daca se intampla altceva, va fi un mare semn de intrebare. Noi am facut 69 de puncte, ei 67. Restul sunt chestii avocatesti. Toata Romania a spus ca suntem campioni. Doar Steaua...sau sa ii spun FCSB? Pentru ca Steaua nu facea asta. ii doare realitatea, ei vor sa ne fure lucrul incredibil pe care l-am facut. Daca Alibec spune ca noi suntem campionii...nu vedeti ca se dau de gol singuri? Cand se va da verdictul va spun ce am in cap" a zis Hagi despre procesul de la TAS.