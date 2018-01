"Nu stiu ce legatura are Dinamo! Am vazut gestul lui Nemec!" Prima reactia a celor de la Dinamo dupa acuzatia de blat! Ce le-a transmis romanul de la Aris

Dinamo se apara dupa acuzatiile de blat.

Dinamo a castigat astazi cu 5-0 in fata celor de la Aris Limassol, o partida care a crea suspiciuni de blat! Ionel Danciulescu a reactionat dupa aceste acuzatii, dezvaluind ca a vorbit cu Alex Ionita I, jucator la Aris, cel care i-a confirmat ca echipa cipriota a folosit mai multi jucatori tineri la acest meci.

”Am vazut aceste suspiciuni, dar nu stiu ce legatura are Dinamo. Noi ne-am facut antrenamentul. Am inteles ca au venit cu foarte multi tineri, au meci important in campionat duminica. Noi nu avem legatura. E adevarat ca trebuia sa jucam ieri cu ei.



Am vazut si eu lucrul asta (n.r. - gestul lui Nemec), dar a fost un simplu antrenament. Mai departe, nu am de unde sa stiu ce au avut in gand cei de la Aris. E clar ca a fost o usurinta a noastra sa marcam in partea a doua, dar am si introdus cei mai buni jucatori de atac.



Baietii sunt la masa. Echipa nu este deloc afectata de aceste lucruri. Nu cred ca Dinamo nu trebuie implicata. Nu am apucat sa vorbesc cu Nemec. Am vorbit si cu Ionita si mi-a spus ca sunt jucatori pe care nu ii cunoaste, ca nu sunt de la prima echipa” a spus Ionel Danciulescu la Digi Sport.