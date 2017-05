"Nu ne intereseaza cu cine vor juca, important e sa-i batem". Reactia secundului Stelei dupa discutiile de la Craiova - Viitorul

Astra 0-1 Steaua | Ros-albastrii se impun prin golul marcat de Gnohere si duc lupta la titlu pana in ultima secunda a campionatului. Toni Petrea, secundul Stelei, a vorbit la finalul partidei.

"Cred ca am facut o partida destul de buna, am controlat prima repriza. In a doua repriza nu am reusit sa marcam la ocaziile avute, iar pe final a trebuit sa ne retragem putin, pentru ca adversarii au pus presiune.

Nu stiu un de a fost Reghe, a fost in parcare? Nu am comunicat cu el, pentru ca nu ar fi fost regulamentar.

Va fi un final incins, e o lupta in trei, sper sa avem castig de cauza. Este dificil, tinand cont de meciurile ramase. Ne jucam sansa pana la capat.

Nu am suferit din punct de vedere fizic, dar Astra ne-a pus sub presiune pe final cu mingi lungi, a trimis si oamenii din defensiva in atac.

Nu ne intereseaza cu ce echipa va aborda Craiova meciul cu noi. Important e sa castigam.

Gnohere a suferit o lovitura pe gleza si nu a putut continua. Si Balasa s-a ales cu o problema medicala", a spus Toni Petrea, secundul Stelei, la finalul partidei cu Astra.