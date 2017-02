"Nu mai vand la Steaua, n-ati vazut ca suntem in razboi?" :) Ce spune Hagi inainte de derby-ul cu Dinamo

Hagi a vorbit inainte de meciul cu Dinamo.

Viitorul joaca sambata pe terenul lui Dinamo.

"Ambele cantonamente au fost bune, vrem sa intram in play off cu speranta ca ne putem bate cu cele mai bune echipe din Romania. Inca suntem fericiti ca suntem pe primul loc, fericirea e mare, nu stiu cat va dura. Baietii au muncit bine, ii vad bine, lucrurile sunt bine la noi la echipa.

Despre Dinamo, e un meci in deplasare cu o echipa de traditie, au iesit mereu meciuri bune intre noi, sper sa fie multe goluri, vedem cine va castiga. Ambele echipe au aratat ca stiu sa joace fotbal.

Eu sunt multumit de cei doi jucatori care au venit, Rosu si Morar, sunt pe stilul nostru. Cred ca l-am luat bine pe Rosu, il stiu de cand era mic, i-am zis ca sunt cu ochii pe el, trebuie sa il inlocuiasca pe Marin care era foarte important in jocul echipei noastre. Morar imi place mult, este un talent pur, ramane sa creasca la parametrii de performanta. Mai avem 5 copii tineri de la Youth League pe care ii vom lua cu noi, ne acoperim cu ce avem in casa.

Noi suntem pe primul loc, de aceea a zis Andone ca e mai greu cu noi decat cu Steaua, nu mai suntem doar tineri, avem forta si calitate. Eu stiu ca intalnesc o echipa cu niste atuuri importante, e o echipa puternica, meciul e foarte greu dar si noi suntem buni, o sa incercam sa fim mai iuti ca ei.

E un lucru extraordinar ca vindem in Belgia, ei ajunsesera pe primul loc in lume, nu? E un pas important, nu e foarte mare dar e un nivel bun al campionatului, formeaza jucatori pentru echipele mari ale Europei.

Nu exista interes pentru Tiru de la Steaua. Ce, stau sa vorbesc cu Becali in fiecare zi? Nu ati vazut ca mi-a declarat razboi, ca ne batem la campionat? :).

Lumea se plange de terenuri, noi i-am batut pe Spartak Moscova... mai stiti pe ce teren? Daca esti fotbalist joci pe toate terenurile. Lumea se plange mult, trebuie sa ne adaptam la ce avem. Noi mergem in jos, nu in sus, in Romania, dar eu vreau sa joc, sa castig, ca sunt sarac, nu sunt bogat. Eu cred ca lucrurile nu sunt in regula, avem mult de lucrat sa ajungem la nivelul celor de afara.

Ati vazut, Marin imediat a intrat si e profesor. Al meu e de doua ori mai bun si mai tanar, cu 7 ani, ei l-au dat cu 5 milioane, eu mai putin. Asta e, trebuie sa traim, dar romanii sunt buni. Ati vazut, belgienii nu sunt fraieri, au venit, au vazut ca suntem buni, ne-au cumparat", a spus Hagi in conferinta de presa.