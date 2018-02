"Nu inteleg nimic din viata!" Dan Petrescu, revoltat de atitudinea fanilor Stelei: ce a patit pe Arena Nationala

Dan Petrescu a fost dezamagit de atitudinea unor fani prezenti pe Arena Nationala la meciul dintre Steaua si CFR Cluj, scor 1-1.



Dan Petrescu a fost aplaudat de majoritatea suporterilor stelisti, insa a existat si un grup de fani care l-au injurat pe antrenorul CFR-ului.

"M-au aplaudat? Sincer, nu am fost foarte atent, dar au facut foarte bine, pentru ca inseamna ca-si respecta valorile. Dar erau niste baieti in spatele meu care m-au injurat tot meciul, vreo zece. M-au injurat de toate familiile pe care le am si tot ce am patit. Poate nu erau stelisti. Daca erau stelisti, inseamna ca nu inteleg nimic de la viata", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.

Dan Petrescu a fost jucatorul Stelei in perioada 1986-1991. A castigat trei titluri de campion, trei Cupe si a jucat in finala CUpei Campionilor Europeni cu AC Milan, meci pierdut de Steaua.