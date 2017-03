"Nu are voie sa iasa din 11-le Romaniei nici daca bea trei zile la rand!" Mesajul lui Sumudica pentru Daum

Un antrenor din Liga I ii transmite un mesaj special lui Daum inaintea meciului cu Danemarca.

Sumudica ii cere lui Daum sa joace cu Sapunaru in primul 11 cu Danemarca:

"Nu sunt optimist pentru meciul cu Danemarca. Este o diferenta mare intre ei si noi, ne va fi greu sa castigam."

"Sapunaru poate juca fara probleme la nationala. Nu a gresit niciodata in ultimele sapte luni. Este de o constanta iesita din comun."

"Nu are voie sa iasa din primul 11 nici daca bea trei zile la rand. Are o cariera si experienta impresionanta. In momentul acesta are continuitate. Luati ceilalti fundasi centrali de la nationala sa-i comparam cu el. E incoparabil!", spune Sumudica pentru Dolcesport.