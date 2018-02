"Nea Gigi, transfera-ma ca te fac campion!" SMS-ul surpriza primit de Becali de la un fost dinamovist: raspunsul oferit de patronul Stelei

Steaua l-a cedat pe Nita la Sparta Praga si se bazeaza acum doar pe tanarul Andrei Vlad.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Chiar daca Vlad are doar 18 ani si nu are suficienta experienta pentru a tine in spate o echipa care participa si in cupele europene, conducerea are mare incredere in pustiul venit de la Craiova. Gigi Becali afirma ca nu va mai transfera un alt portar si da exemplul lui Rimniceanu care s-a autopropus la Steaua.

"Nu, nu ma intereseaza niciun alt portar. Nu aduc pe nimeni. Rimniceanu mi-a dat mesaj si mi-a zis: Nea Gigi, transferă-ma la Steaua ca te fac campion, cum am facut-o pe Viitorul", a declarat Gigi Becali la ProX.

Rimniceanu a fost portarul Viitorului anului trecut, sezon in care echipa lui Hagi a castigat titlul. Rimniceanu a plecat in aceasta iarna de la Viitorul si a semnat cu Sepsi. Rimniceanu a mai jucat la Dinamo, Petrolul si Viitorul.

Andrei Vlad a jucat in sase meciuri pentru Steaua pana acum si a incasat 7 goluri.